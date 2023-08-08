Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Как сообщается на сайте Кремля, президент ЮАР дал положительную оценку итогам саммита «Россия – Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге. Политики обсудили ряд вопросы практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, сказано в сообщении.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», – добавили в Кремле.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля на встрече с Путиным Рамафоза заявил, что глава российского государства является трудолюбивым человеком, с которым приятно работать.

Напомним, в июне в составе делегации лидеров африканских стран глава ЮАР также общался с президентом РФ. Тогда Рамафоза поблагодарил российского лидера за объяснение позиции Москвы по кризису на Украине.