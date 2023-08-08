Блинкен: Россия непричастна к военному перевороту в Нигере

Блинкен: Россия не причастна к военному перевороту в Нигере Фото: REUTERS

Российские власти никак не причастны к мятежу и госперевороту в Нигере. Такое заявление сделал Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью британскому телеканалу BBC.

— Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было инспирировано Россией или «Вагнером», — рассказал Блинкен.

По его словам, Пентагон якобы владеет информацией, что ЧВК «Вагнер» предпринимала попытки получить преимущества от происходящего в Нигере, однако никаких доказательств в подтверждение этому он не предоставил.

Ранее стало известно, что возможное сближение России и Нигера может сделать Запад зависимым от Москвы в области атомной энергетики. Также появилась информация, что захватившие власть в Нигере мятежники отказали во въезде делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза. Что стало причиной отказа на данный момент неизвестно.