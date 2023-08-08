Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в деревню Петрушово под Рязанью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на протяжении нескольких недель живет в арендованном доме в деревне Петрушова Рязанской области. Она перебралась туда после Петербургского международного экономического форума, заявил глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

"Она участвовала в Российско-африканском форуме, приехала к нам после Петербургского экономического форума", - отметил Трубочкин, приводит его слова ТАСС.

По словам Трубочкина, Кнайсль находится в деревне под Рязанью на отдыхе.

Ранее стало известно, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила праздник "Макушка лета" в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Как сообщает "ВидСбоку", бывшая высокопоставленная чиновница сняла в рязанской глубинке дом.