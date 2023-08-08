AT: НАТО ожидают серьезные проблемы в Прибалтике из-за разгрома ВСУ

Члены Альянса в ближайшем будущем могут начать отказываться от активной поддержки Украины Фото: REUTERS

НАТО ожидают большие проблемы с обороной в Прибалтике, поскольку западной оружие показало неудовлетворительные результаты в конфликте на Украине. Такое заявление сделали обозреватели Asia Times.

— Несмотря на интенсивную подготовку, которую украинские бригады проходили под руководством инструкторов альянса, несмотря на щедрые поставки американского и европейского оружия, ВСУ терпят сокрушительное поражение, — говорится в публикации.

Обозреватели предположили, что уже в ближайшем будущем страны НАТО могут отказаться от активной поддержки Украины и идеи расширения блока, чтобы попытаться найти компромисс с Россией. Также в публикации говорится, что на данный момент США могут оказывать давление на глав Франции и Германии, но даже этому есть предел.

Ранее стало известно, что в США начали беспокоиться из-за возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах, поскольку он может вывести страну из НАТО. Он неоднократно критиковал нынешнего президента за трату денег американских налогоплательщиков для поддержки Украины.