Украденные украинскими боевиками святыни возвращены церкви в Луганске

В церковь в Луганске вернули святыни, украденные неонацистами

Добровольцы 13-го отряда БАРС СДД вместе с активистами Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) передали вывезенные иконы митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону. Они были похищены давно и спрятаны в схроне украинских боевиков.

Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил в беседе с Царьградом, что в церковь вернулись иконы, церковные книги и богослужебные предметы. Все это было обнаружено весной на освобожденной территории ЛНР. Место, где хранились святыни, оказалось заминированным, но военным удалось аккуратно обойти все ловушки.

Пока точный возраст икон и книг, переданных церкви, не сообщается. Но, судя по всему, речь идет о предметах, датированных XIX - началом XX века.

- Подобный факт вражеского святотатства - далеко не единственный. И пресечь подобное можно только полным освобождением русских земель, - отметил владыка.