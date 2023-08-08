Россияне продали иностранную валюту на 44 миллиарда рублей в июле 2023 Фото: REUTERS

Россияне после ослабления курса рубля продали иностранную валюту на 44 миллиарда рублей, сообщает Банк России.

Как говорится в обзоре финансовых рынков, опубликованном на сайте Центробанка, «на фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за доллар, население перешло к нетто-продажам иностранной валюты, совокупно продав за месяц валюты на 44,4 миллиарда рублей».

Уточняется, что в прошлом месяце российская валюта ослабла на 2,3%. Объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6%, при этом крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации, говорится в сообщении. Нетто-покупателями валюты на бирже были главным образом банки, не относящиеся к системно значимым – они приобретали валюту для импортеров и осуществления международных переводов, отметил регулятор.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил ранее, что нынешнее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом, то есть притоками и оттоками валюты в РФ и из нее.