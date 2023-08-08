Полковник Матвийчук заявил о переходе ВСУ к тактике времен Второй мировой войны Фото: REUTERS

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru заявил, на данный момент украинские войска переходит к формату военных действий времен Второй мировой войны, поскольку предложенная Вашингтоном военная тактика оказалась неактуальной в зоне специальной военной операции.

«США всегда обучали Украину, исходя из личного опыта операций в Афганистане, Ираке, Сирии. Все рассчитано на то, что есть воздушное прикрытие, артиллерийская подготовка. А пехота идет уже после подавления противника. Сегодня проблема в том, что у Украины нет ни первого, ни второго», - уточнил эксперт.

По его словам, на фоне больших потерь украинские войска пытаются применить тактику Советского Союза времен второго периода Второй мировой войны.

Как писал Life.ru, обозреватель The War Zone Говард Альтман ранее заявил, что после провала наступления украинские войска перешли к тактике артобстрелов.

ОТР отмечало, что на фоне успехов российских войск, а также сотнях видео с уничтожением поставленной Западом техники, пресса США и Европы резко сменила тон своих статей и начала готовить аудиторию к поражению Киева.