Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на лишний вес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская певица Виктория Дайнеко испытывает проблемы с лишним весом. Если ранее поклонники постоянно указывали на ее худобу и артистка признавалась о своих особенностях фигуры, отличающейся стройным верхом и пышными бедрами, то сейчас "умные весы" выявили у нее скрытое ожирение.

По словам певицы, у нее никак не получается похудеть. В момент общения со своими подписчиками в социальных сетях Виктория призналась, что ее фигура далека от идеала. Она опубликовала фотографию, где предстала перед камерой в топе с открытым животом.

Фото: соцсети

"Моя фигура вообще не подтянутая. Сейчас делаю массажи, в поисках пилатес студии и очень хочу попробовать. Тренера тоже хорошо бы найти", - заявила Виктория.

Также Виктория добавила, что пышные бедра ее никак не смущают. В ее понимании человек может выглядеть плохо, только если не следит за собой.

Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала в социальных сетях подробности истории о проникновении в ее гостиничный номер в Якутске постороннего человека, который устроил там бардак.