Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани выросло до 13 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Астрахани выросло до 13, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

«По предварительной информации, в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси. Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам. Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы, состояние тяжелое. К несчастью, двое погибли», – написал он в своем Telegram-канале.

Всего в доме проживали 216 человек, из них 43 ребенка, уточнил губернатор. По его словам, для жильцов развернут пункт временного размещения, в нем сейчас размещены девять человек, в том числе две детей.

Напомним, взрыв газа произошел в доме на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. Из дома спасли двоих человек, еще 70 эвакуировали. После взрыва начался пожар, в одной из квартир оказались выбиты оконные рамы. Как сообщили в экстренных службах, площадь пожара составила 90 квадратных метров.