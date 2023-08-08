Следовавший из Москвы в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Витебска Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, следовавший из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в аэропорту Витебска. Об этом сообщает служба аэропорта, пишет "Спутник Беларусь".

Как стало известно, экстренная посадка была совершена из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полета.

"По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребенку на борту плохо и он вроде перестал дышать, поэтому самолет совершает экстренную посадку в Витебске", - сообщили в аэропорту.

Маленького пассажира при посадке ждала скорая. Его доставили в одну из больниц города, с ним все хорошо. Самолет в Витебске был дозаправлен, после чего он отправился далее по маршруту.

Также 8 августа 2023 года грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту якутского поселка Мирный. При посадке у воздушного судна Ан-24, который выполнял грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан, разорвалась пневматика правой стойки шасси.