Легенда ЦСКА раскритиковал решение признать Семака лучшим тренером сезона

Сергей Семак Фото: REUTERS

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Советского Союза Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не согласен с решением Российского футбольного союза (РФС) признать наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

Как заявил Пономарев, успехи петербургского клуба в последнее время связаны не столько с тренерским штабом, сколько с работой селекционной службы.

«У него слишком вольготные условия в том смысле, что он ни в чем не нуждается. Он может подбирать любых игроков на футбольном поле … В «Зените» хорошо работает селекционный отдел, который привез отличных футболистов, поэтому я бы не назвал Семака лучшим тренером», - заявил экс-игрок ЦСКА.

В прошедшем сезоне команда под руководством Семака выиграла чемпионат России и Суперкубок страны. Как сообщал RT, по решению РФС, «Зенит» стал лучшей российской командой в сезоне-2022/23.

Бюро исполкома РФС также утвердило список «33 лучших футболистов» по итогам сезона-2022/23. Как писал Life.ru, в список вошли вратарь Игорь Акинфеев, нападающие Малком, Федор Чалов, Квинси Промес, Эдуард Сперцян, а также Артём Дзюба.