В России хотят запретить ароматические добавки для вейпов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правительство России в ближайшее время направят проект постановления о запрете продаж ароматических добавок к вейпам.

«На заседании рабочей группы Минздрава России обсудили сформированный проект по запрету ароматических добавок для вейпо. В ближайшее время он будет передан в правительство», – рассказали ТАСС в пресс-службе главы комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева.

По замыслу авторов проект, в России будут запрещены все искусственные и натуральные ароматические и пищевые добавки. Это касается жидкостей, содержащих в себе вредные и опасные соединения, стимуляторы, подсластители, красители и другие добавки. Как заявил собеседник агентства, запах жвачки и конфет, которыми пахнет вейп, позволяет производителям обманывать потребителя и подсадить на никотин детей и молодежь.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ также запрещает продажу никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.