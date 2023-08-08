«Единая Россия» поддержит молодых ученых и студентов новых регионов

В прошлом году 52 российских вуза стали кураторами для 29 высших учебных заведений новых территорий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Единая Россия» совместно с Минобрнауки и Минпросвещения создаст условия для скорейшей интеграции вузов новых регионов в российскую систему образования. В ходе совещания с представителями профильных министерств и научного сообщества представители партии рассказали, как народная программа единороссов в сфере науки реализуется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Сегодня 29 высших учебных заведений и 22 научных организаций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – неотъемлемая часть научно-образовательного пространства нашей страны. Почти 100 тысяч студентов и более 7 тысяч преподавателей. Более 3 тысяч докторов и кандидатов наук, работающих в новых регионах. Ваши учреждения всегда обладали большим научно-исследовательским потенциалом, а вузы и научные организации известны своими успехами в ряде областей. Это химия, физика, математика, биология, промышленность», - подчеркнула заместитель секретаря Генсовета, сенатор Дарья Лантратова.

По ее словам, одной из главных проблем учебных заведений и научных организаций новых регионов является острая нехватка современного оборудования. Заручившись поддержкой организаций-партнеров, единороссы привезли в Донецкий национальный университет партию научных приборов.

«И это только один из первых шагов в реализации новых пунктов народной программы по поддержке в этой области», - сообщила Дарья Лантратова.

Вузы и научные организации новых регионов уже стали полноправной частью российской учебной системы. Все уровни образования, а также учёные степени и звания, приобретенные в новых территориях, приравниваются к соответствующим уровням образования в России. Дарья Лантратова также отметила важность межвузовского сотрудничества. В прошлом году 52 российских вуза взяли на себя роль кураторов для 29 высших учебных заведений новых территорий. Для преподавателей были организованы программы повышения квалификации, студенты смогли пройти практики и стажировки в других регионах России. Единороссы помогают учащимся и абитуриентам из новых территорий поступить или оформить перевод в другие вузы страны. По инициативе региональных отделений партии студенты, участвовавшие в СВО, получили возможность перевестись с платных отделений на бесплатные.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, в новых регионах сейчас активно внедряются меры поддержки учащихся и педагогов. В частности, были увеличены квоты на участие в Конгрессе молодых учёных, расширены социальная помощь и программы научных грантов. В ближайшее время в новых регионах начнет работать проект «Менделеевская карта». Единороссы договорились с руководителями новых регионов о совместном продвижении этой программы. Молодые ученые, студенты и аспиранты смогут воспользоваться всеми ее преференциями.