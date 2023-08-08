Представитель ЕС Стано: Евросоюз не может предоставить Киеву гарантии безопасности

В Евросоюзе заявили, что не могут предоставить Украине гарантии безопасности Фото: REUTERS

Евросоюз не уполномочен предоставлять Украине гарантии безопасности, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, Соединенные Штаты и Украина начали переговоры по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности между странами. В переговорах участвуют представители Пентагона, Госдепа и Совета национальной безопасности, а также украинская делегация. Все консультации проходят в рамках декларации G7 о поддержке Киева. В ней прописаны пункты о восстановлении экономики страны, а также интеграция Украины в евроатлантическое сообщество.

Ранее стало известно, что НАТО планирует предложить Украине гарантии безопасности или помощь по модели Израиля. При этом страны альянса понимают, что оба варианта могут дорого им обойтись.