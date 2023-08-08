МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» Фото: пресс-служба Роспатента

Международное информационное агентство «Россия сегодня» подало заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Эхо Москвы».

«МИА «Россия сегодня» подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца», – сказано в Telegram-канале пресс-службы агентства.

Как заявили в МИА «Россия сегодня», пока Роспатент не принял решение по заявке, обсуждать варианты будущего использования бренда нет смысла.

Напомним, 1 марта 2022 Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Москвы» и отключил радиостанцию от эфира. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Ведомство обвинило журналистов в «размещении информации, призывающей к экстремизму», и распространении «ложных сведений» о действиях нашей армии на Украине.

Позже было решено вообще закрыть это СМИ. Станция принадлежала холдингу «Газпром-Медиа».