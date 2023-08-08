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НовостиЗдоровье8 августа 2023 18:28

Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности переедания в жару

Гастроэнтеролог Неронов: переедание в жару может спровоцировать инфаркт и инсульт
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Много тяжелой и жирной пищи в жару есть не рекомендуется

Много тяжелой и жирной пищи в жару есть не рекомендуется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи рекомендуют вставать из-за стола слегка голодными: это не перезагружает желудок и работу других органов. А в жару переедание и вовсе может привести к болезням сердца и сосудов, рассказал «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

«В жаркую погоду на сосуды приходится большая нагрузка, а если желудок переполнен, то риск сосудистых атак возрастает в разы», - отметил Неронов.

По его словам, максимальный риск — у людей с уже имеющимися заболеваниями: у таких пациентов нельзя исключать инфаркт или инсульт. У здоровых людей переедание иногда приводит к головокружениям и обмороку.

Врач рекомендовал питаться небольшими порциями, но регулярно.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что некоторые продукты питания могут подавлять чувство голода, одновременно сохраняя пользу для организма. Это, например, яблоки и другие богатые клетчаткой фрукты. Они также поддерживают оптимальную микрофлору кишечника, помогают бороться с воспалительными процессами, запорами и дисбактериозом, а также нормализовать уровень сахара в крови.