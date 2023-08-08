Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности переедания в жару

Много тяжелой и жирной пищи в жару есть не рекомендуется
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Врачи рекомендуют вставать из-за стола слегка голодными: это не перезагружает желудок и работу других органов. А в жару переедание и вовсе может привести к болезням сердца и сосудов, рассказал «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
«В жаркую погоду на сосуды приходится большая нагрузка, а если желудок переполнен, то риск сосудистых атак возрастает в разы», - отметил Неронов.
По его словам, максимальный риск — у людей с уже имеющимися заболеваниями: у таких пациентов нельзя исключать инфаркт или инсульт. У здоровых людей переедание иногда приводит к головокружениям и обмороку.
Врач рекомендовал питаться небольшими порциями, но регулярно.
Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что некоторые продукты питания могут подавлять чувство голода, одновременно сохраняя пользу для организма. Это, например, яблоки и другие богатые клетчаткой фрукты. Они также поддерживают оптимальную микрофлору кишечника, помогают бороться с воспалительными процессами, запорами и дисбактериозом, а также нормализовать уровень сахара в крови.