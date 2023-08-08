Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что генералы США опасаются российских подлодок Фото: Анна САДОВНИКОВА

Генералы Соединенных Штатов уже не думают про Украину, обеспокоившись мощью российских атомных подводных лодок (АПЛ), заявил бывший агент Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

«Они перестали говорить о поражении России от Украины. О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами – Россия и США», – сказал он в интервью Redacted.

Как отметил экс-агент ЦРУ, Россия уже превосходит США, так как имеет на вооружении беспилотный подводный флот, который может нести ядерное оружие. По его мнению, у Вашингтона нет способа предотвратить эту угрозу.

Напомним, издание Newsweek ранее назвало подводные лодки ВМФ России критической угрозой для НАТО и стран Запада. Отмечалось, что США признают грозную силу подводных лодок России и вместе с союзниками изо всех сил пытаются догнать Москву в гонке вооружений.