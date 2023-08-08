«Был первопроходцем дубляжа»: актер рассказал о работе Володарского

«Володарский очень много сделал для популяризации шедевров мирового кинематографа. Фото: Александр Саверкин/ТАСС Фото: ТАСС

Леонид Володарский, который скончался на 73-м году жизни, был одним из первопроходцев синхронного перевода. Об этом рассказал «NEWS.ru» его коллега, актер дубляжа Петр Гланц-Иващенко.

«Володарский очень много сделал для популяризации шедевров мирового кинематографа. Благодаря ему в 80-е -начале 90-х мы могли видеть кино со всего света», - считает актер.

Гланц-Иващенко также добавил, что у Володарского было множество подражателей, которые ровнялись на переводчика.

Ранее KP.RU сообщило, что в последнее время Леонид Вениаминович часто болел. Незадолго до смерти у него началась пневмония. Он попал в больницу имени Виноградова, там его состояние быстро ухудшилось, и 7 августа он скончался. По предварительным данным, причиной смерти Володарского стала сердечная недостаточность.

Всего за свою жизнь он перевел несколько тысяч картин, и вывел золотую формулу: «Семь из ста фильмов были шедеврами, еще семь — просто хорошими, а все остальное — полная ерунда».