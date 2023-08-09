Цементу нужен жесткий госконтроль

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Из данных отчета следует, что объём незаконного оборота фальсифицированного цемента снизился с 11,7 млн тонн в 2016 году до 3,16 млн тонн в 2020 году. Эти данные подтверждают эффективность обязательной сертификации, действующей одновременно с госконтролем за оборотом цемента. По отношению к 2020 году объем небезопасного цемента вырос с 3,16 млн тонн в 2020 году до 12,9 млн тонн в 2021 году, в 2022 году составил 13,14 млн тонн. Доля незаконного оборота цемента увеличилась в более чем в 3 раза и ставила 21,3% от общего объема его потребления в РФ. Основная причина - отсутствие в течение последних 2,5 лет государственного контроля (надзора) за оборотом цемента.

Производитель фальсификата ни за что не отвечает - для снижения себестоимости он разбавляет свою продукцию шлаками, золами, другими добавками в пропорции, не соответствующей стандарту. Это может повлечь угрозу для жизни, здоровья и кошелька граждан из-за растрескивания и последующего обрушения конструкций, их химической и радиационной опасности. Незаконный оборот цемента также наносит ущерб государственному бюджету и добросовестным производителям, - прокомментировала ситуацию исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина.

Именно поэтому, как отметил председатель Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Торгово-промышленной палаты Константин Леонидов, "возвращение государственного контроля и надзора за оборотом цемента – необходимая мера, без которой обязательная сертификация в значительной степени теряет свою эффективность".