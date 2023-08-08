Пентагон: у администрации США осталось около $6 миллиардов для Украины

Американская администрация на данный момент располагает только шестью миллиардами долларов для помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американская администрация на данный момент располагает только шестью миллиардами долларов для помощи Украине. Пока в США могут продолжать помощь, не обращаясь к конгрессу.

"Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году", - заявила Сингх на брифинге для журналистов, добавив, что эта сумма составляет шесть миллиардов долларов.

Также она добавила, что речь касается экономии средств, которая образовалась при переоценке военного имущества, выделенного для Украины из наличия Пентагона. На вопрос, располагает ли администрация средствами сверх указанного потолка, Сингх затруднилась ответить.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что власти США опасаются за то, что большая часть финансовой помощи, отправленная на Украину, оседает в карманах местных чиновников. Он уточнил, что речь идет о 60-70% всей помощи, которая передается Киеву.