Законопроект об упрощенной выдаче удостоверений ветеранов участникам СВО внесут в Госдуму

Законопроект уже подготовлен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект об упрощенной выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для участников специальной военной операции России на Украине. С соответствующей инициативой выступили депутаты думской фракции ЛДПР, пишет ТАСС.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с активистами партии в Волгограде рассказал, что на данный момент законопроект уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение в ближайшие дни. По его словам, также будет необходимо наладить дистанционный документооборот с Минобороны России.

"Мы не должны допустить ситуацию, когда сегодня примерно каждый пятый участник СВО не имеет удостоверения. Вопрос будет решен", - заявил Слуцкий, добавив, что уже через несколько месяцев в стране не останется участников СВО без удостоверений.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который приравнивает работодателей, принимающих на работу участников СВО, к социальным предпринимателям. Таким образом, работодатели смогут получать различные государственные льготы, включая гранты, аренду недвижимости, информационную поддержку, и другие инструменты для развития своего дела на специальных условиях.