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НовостиВ мире8 августа 2023 20:59

Delfi: Латвия усилила режим охраны границы с Белоруссией

С соответствующим предложением выступило МВД Латвии
Мария САЛЬНИКОВА
Мария САЛЬНИКОВА
Режим охраны будет усилен с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года

Режим охраны будет усилен с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабинете министров Латвии было утверждено положение об усилении режима охраны белорусско-латвийской границы, сообщает новостной портал Delfi.

Соответствующее предложение поступило от МВД Латвии. По данным издания, в ведомстве считают, что необходимость введения усиленного режима объясняется рядом зафиксированных случаев и попыток незаконного пресечения границы между Латвией и Белоруссией.

Так, начиная с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, будет усилен режим охраны границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что пограничная служба Польши также запросила у властей усиление границы с Белоруссией. Ожидается, что на польско-белорусскую границу отправят еще дополнительную тысячу солдат. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик, на границах двух стран фиксируется новая волна нелегальных мигрантов.