Блокадники и освободители Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к 80-летию снятия блокады

Единовременная выплата будет приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Фото: Артем КИЛЬКИН

Минтруд РФ подготовил проект указа, подразумевающий выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Единовременная выплата будет приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве добавили, что с поручением об установлении выплаты к годовщине снятия блокады Ленинграда выступил президент Владимир Путин. Ожидается, что выплата будет произведена в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

"Соответствующие проекты размещены для общественного обсуждения", - отмечается в сообщении Минтруда РФ.

Также, согласно пояснительной записке к документу, выплата в размере 50 тыс. рублей полагается и обладателям вышеуказанных знаков отличия, проживающих на территориях России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Общее количество получателей превышает 62 тысячи человек.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в 2023 году более 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.