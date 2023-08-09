В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в сентябре

Действующая денежно-кредитная политика Центробанка направлена на стабилизацию инфляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк РФ допускает, что ключевая ставка будет повышена в ходе следующего заседания совета директоров, которое запланировано на сентябрь 2023 года, заявил в интервью газете "Известия" заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, прогнозируемая нижняя граница диапазона ключевой ставки до конца 2023 года составляет 8,5%. Также Заботкин допустил неизменность ставки.

"Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем", - добавил зампред ЦБ РФ.

Он заявил, что действующая денежно-кредитная политика Центробанка направлена на стабилизацию инфляции на целевом уровне в 4% в долгосрочной перспективе. В итоге, согласно его заявлению, будет реализован тот уровень повышения ставки, который будет необходим для решения поставленной задачи. Исходя из всех предпосылок, Заботкин предположил, что в текущей ситуации потребуется более, чем одно июльское повышение ключевой ставки.

Напомним, ранее в июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Сайт KP.RU объяснил, как в связи с этим поменялись кредиты и вклады. Так, повышенная ставка делает привлекательнее сбережения в рублях, а хранить национальную валюту на вкладах или в гособлигациях становится выгоднее. При этом, повышение ключевой ставки помогает снизить спрос в экономике.