Handelsblatt: Rheinmetall выкупила 50 танков Leopard для Украины у Бельгии

Rheinmetall закупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall закупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1. Как сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, танки будут переоборудованы на собственных предприятиях концерна, расположенных в Дюссельдорфе, а после отправятся на Украину.

Всего, по данным газеты, ВСУ могут получить порядка 50 танков и 30 единиц техники. Отмечается, что изначально сделку по приобретению Leopard 1 планировалось заключить со швейцарским оборонным предприятием Ruag, чтобы сделать танки доступными для Украины. Однако, из-за своего закона о нейтралитете, Швейцария не выдала разрешение на экспорт техники. Rheinmetall пришлось искать альтернативные источники поставок.

В то же время, бельгийское радио Business AM заявило, что на Украину будут отправлены 50 списанных Бельгией "Леопардов". Они, по данным СМИ, были выкуплены "по бросовым ценам" неназванной "третьей страной". По данным радиостанции, техника была расположена на складе OIP Land Systems в Турне, где их восстановили и перепродали.

Также на радио отметили, что правительство самой Бельгии "не имеет отношения к сделке", а Leopard 1 были приобретены по цене в 15 тысяч евро за штуку. В Business AM подчеркнули, что это примерно равно цене металлолома. Теперь же техника будет поставлена Киеву через Италию и Германию, где на танки "попутно установят новое вооружение".

Ранее сайт KP.RU сообщал, что группировка подразделений "Восток" на Запорожском направлении захватила немецкие танки Leopard, а также американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.