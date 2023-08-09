Ретейлеры в регионах добровольно ограничат наценки на часть продуктов

Ранее к системе добровольного ограничения наценки присоединились крупные торговые сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые сети в регионах России присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в розничных магазинах на ключевые продукты. К ним относятся сезонные овощи, сахар, хлеб, а также молочная продукция, пишет ТАСС.

"Предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и экспертами", - значится в сообщении.

В Минпромторге отметили, что ранее к системе добровольного ограничения наценки на уровне не более 5% присоединились крупные ретейлеры, такие как X5 Group, "Магнит" и другие. Их опыт продемонстрировал, что предложенная система ограничения наценки выгодна всем участникам системы и позволяет успешно бороться за покупательский трафик, а также привлекать клиентов.

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что подобные совещания с региональными ретейлерами позволяют более точно анализировать текущую ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, которые устраивали бы все стороны.

"Именно такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России", - добавил он.

Также Евтухов привел данные Росстата, по которым оборот с сфере розничной торговли по итогам июня текущего года достиг отметки в 3,83 триллиона рублей, что на 10% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2022 года. Также приведенный показатель на 1,5% больше показателей мая 2023 года. По итогам первых шести месяцев 2023 года торговый оборот в рознице увеличился на 1,1% в годовом выражении - до 21,7 триллионом рублей.

В сфере общественного питания оборот также вырос на 12,2% в годовом выражении и составил 224,5 миллиардов рублей; в январе - июне он повысился на 14,7% - до 1,32 триллионов рублей. Евтухов подчеркнул, что приведенные статистические данные свидетельствуют о росте потребительской активности среди населения РФ.

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