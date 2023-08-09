Сенатор Табервилль: Власти Украины - школьники, не имеющие шанса против России

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Руководители Украины - это "команда младших школьников", которая играет против "команды колледжа", и совершенно не имеет никаких шансов против России, сообщил сенатор-республиканец США от штата Алабама Томми Табервилль в эфире телеканала Fox News.

Своим заявлением он отреагировал на результаты опроса CNN, по которым 55% населения Соединенных Штатов не согласны с одобрением конгресса дополнительной финансовой помощи Украине.

По словам Табервилля, в Вашингтоне попросту не понимают самой сути конфликта. Он отметил, что был на Украине и встречался с Зеленским за несколько месяцев до начала СВО. По его наблюдениям, конфликт шел уже тогда.

"Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть", - подчеркнул сенатор и добавил, что ни дал бы в поддержку Киева "ни единого цента".

Табервилль считает, что Вашингтон может "разбрасываться деньгами" сколько ему угодно, но без прямого участия НАТО и США в конфликте, у Киева нет шансов.

"Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", - заключил сенатор.

Согласно данным опроса CNN, 55% населения Америки против того, чтобы Конгресс США выделял еще какую либо помощь Киеву. При этом общественность расходится во мнениях: 51% респондентов считают, что Штаты уже оказали достаточную помощь, а 48% считают, что поддержку надо продолжать.

Ранее KP.RU сообщал, что у Пентагона осталось только шесть миллиардов долларов, которые они могут направить на помощь Украине. При этом, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить, располагает ли ведомство средствами, выше указанного потолка.