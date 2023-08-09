Слушания о публикации Трампом данных по делу о штурме Капитолия назначены на 11 августа

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Федеральный суд американского округа Колумбия определил дату проведения слушаний по делу об ограничениях на публикацию экс-президентом США Дональдом Трампом данных о процессе по делу о штурме Капитолия, а также препятствовании утверждению итогов выборов в стране. Согласно уведомлению, поступившему во вторник в электронную базу суда, заседание назначено на 11 августа, пишет ТАСС.

В документе указывается, что "слушания относительно предложений сторон по постановлению о неразглашении в данном деле назначены на 10:00 (17:00 по московскому времени) 11 августа 2023 года". Подчеркивается, что сам Трамп имеет право не присутствовать на заседании.

Ранее Министерство юстиций США обратилось в суд с требованием запретить Дональду Трампу и его юристам публиковать и передавать информацию, полученную во время процесса, лицам, которым суд не давал доступа к этим данным. По мнению представителей ведомства, распространение подобной информации может оказать негативное влияние на беспристрастное рассмотрение дела, а также напугать свидетелей. В ходатайстве представители Министерства сослались на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social, где тот обвинял политических оппонентов в преследовании и обещал ответить им.

В понедельник защита со стороны бывшего президента США выступила против удовлетворения ходатайства американского Минюста. По мнению адвокатов Трампа, данные меры нарушают право их клиента на свободу слова.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Трамп не явился на суд в штате Флорида, а также отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Также в документе, подписанным бывшим президентом США, сказано, что копию заключения была получена, но сам политик считает, что не виновен.