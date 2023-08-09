Антонов: США хотят уйти от ответа за несоблюдение стамбульских договоренностей

Антонов считает, что все "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США ведут информационную кампанию, которая поможет им избежать ответственности за сбои в функционировании стамбульских договоренностей, заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приведены в Telegram-канале диппредставительства.

Антонов заявил, что оказываемые со стороны США попытки давления на развивающиеся страны с тем, чтобы те убедили Россию вернуться в зерновую сделку, не что иное, как информационная кампания, целью которой является искажение реального положения дел. По словам посла, подобным поведением в Вашингтоне пытаются избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей.

"Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - подчеркнул дипломат в своем комментарии на заявления администрации США о необходимости скорейшего возобновления зерновой сделки.

Также Антонов считает, что все "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла. Он добавил, что Москва неоднократно давала понять, что дверь для восстановления сделки открыта, и все, что нужно от США и их союзников - это "устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".

Ранее, как писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл. Президент подчеркнул, что сделка, в том виде, в котором она существует сейчас, просто не может продолжаться.