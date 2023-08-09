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НовостиПолитика9 августа 2023 1:09

Антонов: США хотят уйти от ответа за несоблюдение стамбульских договоренностей

Посол добавил, что США оказывают давление на развивающиеся страны
Мария САЛЬНИКОВА
Мария САЛЬНИКОВА
Антонов считает, что все "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла

Антонов считает, что все "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США ведут информационную кампанию, которая поможет им избежать ответственности за сбои в функционировании стамбульских договоренностей, заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приведены в Telegram-канале диппредставительства.

Антонов заявил, что оказываемые со стороны США попытки давления на развивающиеся страны с тем, чтобы те убедили Россию вернуться в зерновую сделку, не что иное, как информационная кампания, целью которой является искажение реального положения дел. По словам посла, подобным поведением в Вашингтоне пытаются избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей.

"Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - подчеркнул дипломат в своем комментарии на заявления администрации США о необходимости скорейшего возобновления зерновой сделки.

Также Антонов считает, что все "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены смысла. Он добавил, что Москва неоднократно давала понять, что дверь для восстановления сделки открыта, и все, что нужно от США и их союзников - это "устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".

Ранее, как писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл. Президент подчеркнул, что сделка, в том виде, в котором она существует сейчас, просто не может продолжаться.