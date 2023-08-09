Минобороны РФ: пресечена попытка Киева атаковать БПЛА объекты в Подмосковье

БПЛА пытались атаковать объекты в ночь на 9 августа Фото: REUTERS

В ночь на 9 августа на территории Московской области была пресечена попытка осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что российские системы ПВО уничтожили два БПЛА.

"В результате пресечения террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - заявили в военном ведомстве.

Ранее об уничтожении двух беспилотников при подлете к Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.", - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в ночь на 1 августа, средствами ПВО при попытке пролета в Москву были сбиты два БПЛА. Один из них долетел до башни в "Москва-Сити". Здание получило повреждения на уровне 21 этажа, было нарушено остекление на площади 150 кв метров. Во время инцидента никто не пострадал.