NYT: ОАЭ развивает отношения с Россией и Китаем, игнорируя США

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Объединенные Арабские Эмираты в последнее время все чаще игнорируют позицию США во внешней политике, и при этом наращивают сотрудничество с Китаем и Россией, пишет издание The New York Times.

По данным издания, глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - это один из главных союзников США, но в последний год он уже дважды был в России и встречался с Владимиром Путиным. Помимо этого, ВВС ОАЭ совместно с Китаем впервые в истории запланировали учения, что "знаменует существенный сдвиг для богатой нефтью страны Персидского залива", - говорится в публикации.

Таким образом, ближневосточный лидер, которого в США считают одним из ключевых партнеров, предпочитает действовать из собственных соображений, а американские чиновники так и не смогли побудить ОАЭ к ограничениям военных связей с Китаем и "изоляции" России, - подчеркивает издание.

"Эмираты, наоборот, процветают за счет притока российских денег, нефти и золота, подпитывая ажиотажный спрос на недвижимость в сверкающем Дубае. Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками вроде Индии говорят о подготовке к жизни в таком мире, где США уже не будут больше доминировать", - пишет газета.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Президент ОАЭ в рамках ПМЭФ-2023 сообщил Владимиру Путину о дальнейшей поддержке по украинскому направлению. Он также отметил, что в этом году в ОАЭ ждут миллион туристов из России.