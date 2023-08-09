WP: Поляки стали жаловаться на отдыхающих в Таиланде россиян

Также на Пхукете появилось много надписей на кириллице Фото: Александр СЕМЕНОВ

Туристы из Польши, приехавшие на отдых в Таиланд, пожаловались на большое число отдыхающих на курорте россиян, сообщает издание Wirtualna Polska.

По данным издания, в текущем году количество россиян, выбравших для отпуска поездку в Таиланд, увеличилось более чем на тысячу процентов. Соответствующие данные о возросшем интересе туристов из России подтвердили в министерство туризма и спорта королевства. Самое популярное место у россиян - остров Пхукет, откуда, по утверждению СМИ, и поступают жалобы со стороны поляков.

В соцсетях пишут, что их отдых напоминает "маленькую Россию". Другие жалуются: "Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве".

Одна из польских путешественниц Анна, в беседе с изданием высказала недовольство в отношении "громких и веселящихся" россиян. Также женщину возмутили надписи на кириллице, которые встречаются на Пхукете. По ее словам, меню в ресторанах, названия магазинов, а также слово "аптека" - это теперь "распространенное зрелище". Анна добавила, что несколько раз местные жители здоровались с ней словом "привет", так как поляков на Пхукете очень часто принимают за россиян.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявили, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы, затем идут Куба, Шри-Ланка и Турция.