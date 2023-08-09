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НовостиВ мире9 августа 2023 2:59

WP: Поляки стали жаловаться на отдыхающих в Таиланде россиян

Поляки недовольны, что их отдых напоминает "маленькую Россию"
Мария САЛЬНИКОВА
Мария САЛЬНИКОВА
Также на Пхукете появилось много надписей на кириллице

Также на Пхукете появилось много надписей на кириллице

Фото: Александр СЕМЕНОВ

Туристы из Польши, приехавшие на отдых в Таиланд, пожаловались на большое число отдыхающих на курорте россиян, сообщает издание Wirtualna Polska.

По данным издания, в текущем году количество россиян, выбравших для отпуска поездку в Таиланд, увеличилось более чем на тысячу процентов. Соответствующие данные о возросшем интересе туристов из России подтвердили в министерство туризма и спорта королевства. Самое популярное место у россиян - остров Пхукет, откуда, по утверждению СМИ, и поступают жалобы со стороны поляков.

В соцсетях пишут, что их отдых напоминает "маленькую Россию". Другие жалуются: "Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве".

Одна из польских путешественниц Анна, в беседе с изданием высказала недовольство в отношении "громких и веселящихся" россиян. Также женщину возмутили надписи на кириллице, которые встречаются на Пхукете. По ее словам, меню в ресторанах, названия магазинов, а также слово "аптека" - это теперь "распространенное зрелище". Анна добавила, что несколько раз местные жители здоровались с ней словом "привет", так как поляков на Пхукете очень часто принимают за россиян.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявили, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы, затем идут Куба, Шри-Ланка и Турция.