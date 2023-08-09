Что произошло в ночь на 9 августа

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Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что один из беспилотников был сбит в районе Домодедово, второй - в районе Минского шоссе. Эту информацию также подтвердили в Минобороны РФ и отметили, что в Подмосковье была пресечена попытка осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников со стороны киевского режима. Подчеркивается, что никто не пострадал.

По делу блогера Елены Блиновской о неуплате налогов в размере почти одного миллиарда рублей, были арестованы 62 счета, несколько элитных авто, мотоцикл Harley Davidson, моторная лодка, гидроцикл, снегоболотоход и семь прицепов к легковым автомобилям. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

Стала известна дата слушаний о публикации Дональдом Трампом данных по делу о штурме Капитолия. Заседание назначено на 11 августа. В соответствующем документе сказано, что "слушания относительно предложений сторон по постановлению о неразглашении в данном деле назначены на 10:00 (17:00 по московскому времени) 11 августа 2023 года". Подчеркивается, что сам Трамп имеет право не присутствовать на заседании.

Египет подписал контракт на поставку 235 тысяч тонн пшеницы из России. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта сообщило, что контракт на закупку российского зерна был подписан "в соответствии с международной практикой". Так, 175 тысяч тонн российской пшеницы доставят в порты Египта с период с 15 по 30 сентября 2023 года, вторая партия в 60 тысяч тонн будет передана с 1 по 15 октября.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в США ведут информационную кампанию, которая поможет им избежать ответственности за сбои в функционировании стамбульских договоренностей. Он отметил, что оказываемые со стороны США попытки давления на развивающиеся страны с тем, чтобы те убедили Россию вернуться в зерновую сделку, не что иное, как информационная кампания, целью которой является искажение реального положения дел.

Издание Wirtualna Polska сообщило, что Туристы из Польши, приехавшие на отдых в Таиланд, стали жаловаться на большое число отдыхающих на курорте россиян. В соцсетях поляки пишут, что их отдых напоминает "маленькую Россию". Другие жалуются: "Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве".