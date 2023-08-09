Кабмин не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект, предполагающий снижение стоимости полисов ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства ТС на территории страны, сообщает ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов ранее сообщил, что отправил соответствующий документ с целью получения отзывы на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Инициатива Кутепова предполагала снижение стоимости страхового полиса, если степень локализации комплектующих российских авто находится на отметке 600 баллов и выше.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в проекте заключения.

В документе указано, что, согласно действующим нормам закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" ЦБ РФ устанавливает экономически обоснованные предельные размеры базовых тарифов, требований к ним, а также порядок применения их страховщиками. Вместе с этим не допускаются полные или частичные компенсации для отдельных категорий страхователей.

Из этого следует, что страховая премия по ОСАГО должна будет определяться согласно уровню риска по заключенному договору. Изменение отдельных значений договора будет возможно, если "указанный уровень оказывает статистически значимое влияние на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства", - сказано в проекте заключения.

Отмечается, что информация и связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД разработали новую систему, позволяющую фиксировать на дорогах автомобили без ОСАГО и штрафовать владельцев.