Дайан Сэйр: Япония забыла о виновниках бомбардировок из-за страха перед США

Японские политики решили умолчать, что атомная бомба на Хиросиму была сброшена американцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские политики и генсек ООН забыли о настоящем виновнике катастрофы в Хиросиме, заявила независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Она заявила, что такое поведение демонстрирует их страх перед Америкой, цитирует РИА Новости.

6 августа в Японии вспоминали жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, произошедшей в 1945 году. При этом, как заявила Сэйр, японские политики, выступавшие на церемонии, решили умолчать, что атомная бомба была сброшена американцами. Она также добавила, что в своем послании Генсек ООН Антониу Гутерреш также не назвал Америку виновной в гибели людей.

Сэйр выразила мнение, что это просто страх перед потенциальной реакцией со стороны США, а также другими рычагами давления, которые те могут использовать. При этом политик добавила, что таких рычагов становится все меньше.

"Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо", - добавила она.

Как сообщал сайт KP.RU, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании, которое он направил в Японию по случаю церемонии памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Глава всемирной организации не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на эти города в августе 1945 года.