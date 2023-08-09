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НовостиВ мире9 августа 2023 3:53

Дайан Сэйр: Япония забыла о виновниках бомбардировок из-за страха перед США

Она добавила, что рычагов давления у США становится все меньше
Мария САЛЬНИКОВА
Мария САЛЬНИКОВА
Японские политики решили умолчать, что атомная бомба на Хиросиму была сброшена американцами

Японские политики решили умолчать, что атомная бомба на Хиросиму была сброшена американцами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские политики и генсек ООН забыли о настоящем виновнике катастрофы в Хиросиме, заявила независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Она заявила, что такое поведение демонстрирует их страх перед Америкой, цитирует РИА Новости.

6 августа в Японии вспоминали жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, произошедшей в 1945 году. При этом, как заявила Сэйр, японские политики, выступавшие на церемонии, решили умолчать, что атомная бомба была сброшена американцами. Она также добавила, что в своем послании Генсек ООН Антониу Гутерреш также не назвал Америку виновной в гибели людей.

Сэйр выразила мнение, что это просто страх перед потенциальной реакцией со стороны США, а также другими рычагами давления, которые те могут использовать. При этом политик добавила, что таких рычагов становится все меньше.

"Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо", - добавила она.

Как сообщал сайт KP.RU, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании, которое он направил в Японию по случаю церемонии памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Глава всемирной организации не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на эти города в августе 1945 года.