Госсекретарь США Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера Базума

Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен по телефону переговорил с отстраненным от власти мятежниками президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом американский политик сообщил на своей личной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Блинкен рассказал, что по телефону сообщил Базуму о постоянных усилиях США по поиску мирного урегулирования возникшего конституционного кризиса.

"Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи", - заключил американский госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил, что Россия не имеет отношения к военному перевороту в Нигере, в результате которого мятежники захватили власть.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что 7 августа визит и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд посетила Нигер и пообщалась с мятежниками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у американцев не получится повторить украинский сценарий в Нигере. "Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", - заявила российский дипломат.