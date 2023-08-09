Политолог Журавский: Украина, США и Германия хотят сменить власть в Польше

Украина, США и Германия планируют сменить правительство Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина, Германия и Соединенные Штаты Америки задались целью сменить нынешнее правое правительство Польши. Такое мнение выразил польский профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский в статье на портале TVP.

По словам польского политолога, Германия хочет на следующих выборах сместить враждебную для нее правящую в Варшаве партию "Право и справедливость", чтобы в будущем наладить отношения с РФ. В США, в свою очередь, считают текущие власти Польши помехой для более тесного сотрудничества между ними, немцами и поляками.

Что касается Украины, то действующий киевский режим зависим от США и Германии из-за попыток вступить в НАТО и ЕС. Киев готов пойти на конфликт с поляками, чтобы выдать их текущее правительство недееспособным и агрессивным.

"Один дипломатический инцидент - случайность, два - неудача, три - политическая линия, а четыре - абсолютная уверенность, что все действия осознанные и решительные", - отметил Журавский.

Ранее KP.RU рассказал о планах Польши по захвату западной части Украины, о чем предупреждал президент России Владимир Путин.