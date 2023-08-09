Генерал Милли: поставки боеприпасов на Украину не угрожают нацбезопасности США Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не допустят сокращения объемов боеприпасов в стране до уровня, который мог бы угрожать национальной безопасности. Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности», - заявил Милли в интервью изданию Washington Times.

Он пояснил, что Пентагон на фоне поставок боеприпасов Украине тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США для того, чтобы как можно скорее восполнять запасы в стране. По словам Милли, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином даны указания по этому поводу, а именно не доводить до уровня, который мог бы угрожать национальной безопасности, объемы запасов ни в одной из категорий боеприпасов.

Кроме того, по данным Washington Times, США в следующем году планируют нарастить производство артиллерийских снарядов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после заявлений президента США Джо Байдена о том, что Америка будет продолжать поставлять Украине оружие столько, «сколько потребуется», Пентагон и его партнеры из НАТО были вынуждены изменить методы ведения бизнеса и нарастить объемы производства.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Запад должен прекратить поставлять оружие киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства отмечал, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем.