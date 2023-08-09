Марочко: ВСУ теряют до 80% личного состава и техники при штурмах в Донбассе Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Об этом в среду, 9 августа, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что снижение боевой эффективности украинской армии отмечается на ряде направлений, а именно, на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком. ВСУ несут большие потери в личном составе, в связи с чем командиры предпринимают попытки наспех их восполнить без должной подготовки военных.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», - написал Марочкой в своем Telegram-канале.

Эксперт добавил, что боевая эффективность ВСУ существенно снизилась. Несмотря на это, украинское командование продолжает отдавать неосуществимые приказы, ведущие к существенным потерям.

«На Сватовско-Кременском участке с начала текущей недели украинские подразделения не смогли выполнить не одной боевой задачи», - привел пример Марочко.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в районе Купянска, но там она еще и осложняется успешным продвижением российских военных.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что ВСУ в ходе наступления не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери украинской армии за июль составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Поставляемое ВСУ странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт, отмечал ранее глава российского оборонного ведомства.