Генконсул Захаров: крупный бизнес США хотел бы возобновить сотрудничество с РФ

Генконсул РФ сообщил о желании крупного бизнеса США возобновить сотрудничество с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный американский бизнес не желает расставаться с российским рынком и хотел бы возобновить сотрудничество с РФ. Такое заявление сделал генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров в разговоре с ТАСС.

С апреля по май импорт из России в США вырос с 215 миллионов долларов до 503 млн во многом за счет продукции неорганической химии. По словам Захарова, американцы не могут заменить российские проекты теми, что есть в Африке и Латинской Америке.

"Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется... Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет", — сказал генконсул.

Кроме того, по словам Захарова, США с особым вниманием следит за проходящими в РФ экономическими форумами, такие как Россия - Африка. В 2022 году американцы даже пытались провести свой саммит Хьюстон - Африка, но им не удалось собрать столько представителей крупного бизнеса. "(Бизнес США) испытывает определенную ревность", — заключил Захаров.

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