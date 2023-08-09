Гладков: мужчина пострадал при падении неустановленного объекта под Белгородом. Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Мужчина пострадал в результате падения неустановленного объекта в Белгородской области. Об этом в среду, 9 августа, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в 7:30 в селе Колотиловка Краснояружского района. На территорию частного дома упал неустановленный объект, после чего загорелся сенник.

«Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшему на месте происшествия была оказана медицинская помощь, от госпитализации тот отказался.

Что именно упало на территорию частного дома, а также другие подробности инцидента предстоит узнать соответствующим службам.

В понедельник, 7 августа, Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений в результате падения дрона не было.

На следующий день украинский дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.