Марочко сообщил об обнаружении захоронений с украинской символикой около Синьковки Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Синьковки на Купянском направлении нашли свежие могилы неизвестных лиц рядом с селом. На некоторых насыпях имеется украинская символика. Об этом в среду, 9 августа, проинформировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Синьковки на относительном удалении от населенного пункта гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что могилы свежие и были сделаны с помощью инженерной техники.

«На некоторых насыпях есть украинская символика», - добавил эксперт.

Марочко не первый раз сообщает о найденных массовых захоронениях украинских бойцов. Ранее он рассказывал об их обнаружении при проведении аэроразведки около сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республики.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что офис украинского президента Владимира Зеленского больше не может утаивать от своего народа реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчиваются места для их захоронения, отметил Риттер.