ФСБ: в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод по заданию СБУ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности задержала завербованного спецслужбами Украины диверсанта, который подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанным диверсантом оказался гражданин России 1980 года рождения. В ФСБ установили, что россиянин был завербован СБУ в июне прошлого года в Павлограде Днепропетровской области.

"По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник", - сообщили в ФСБ.

В гараже у диверсанта было обнаружено два килограмма взрывчатки "С-4", с использованием которого тот устроил подрыв газопровода в Крыму.

Он признался в сотрудничестве с СБУ. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 205 части 1 "Террористический акт", а также по статье 222.1 части 1 о незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств.

Сейчас российские ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности задержанного и его причастности к другим преступлениям на территории России.

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