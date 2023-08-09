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НовостиПолитика9 августа 2023 7:26

Власти Украины сообщили о повреждении ЛЭП и газопровода в Никополе

Пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Власти Украины сообщили о повреждении ЛЭП и газопровода в Никополе

Власти Украины сообщили о повреждении ЛЭП и газопровода в Никополе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В украинском Никополе в результате взрывов оказались повреждены несколько линий электропередач, а также газопровод. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, также повреждения есть у двух хозяйственных сооружений.

"Пострадали два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", - заявил Лукашук в своем телеграм-канале.

Тем временем, российские военные продолжают успешно отбивать попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу Днепра. Так, у Антоновского моста уничтожено место скопления украинских боевиков с помощью расчетов РСЗО "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

Между тем, завербованный службами Украины диверсант подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ.