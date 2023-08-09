Марочко сообщил о появлении спецназа под Красным Лиманом Фото: REUTERS

Под Красным Лиманом замечено присутствие украинского спецназа "Железные волки", который считается карательным заградотрядом. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Марочко, украинский спецназ "Железные волки" занимается выполнением различных задач, в том числе карательных в отношении мирного населения и украинских дезертиров.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала подготовку украинских подразделений спецназа к "захвату" Крыма до наступления Рождества. Участие в учениях будут принимать свыше двух тысяч солдат ВСУ.

Напомним, Дмитрий Медведев предупредил Украину и ее западных кураторов, что в ответ на попытку предпринять захватнические действия по отношению к Крыму, Россия может применить любое оружие, включая предусмотренное доктриной ядерного сдерживания.

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