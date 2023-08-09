Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Газ взорвался в среду, 9 августа, в многоквартирном доме в Махачкале, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на власти города.

Уточняется, что ЧП произошло в Советском районе на улице Айвазовского.

«В результате взрыва газа пострадали как минимум четыре человека», - сказал представитель администрации, добавив, что среди пострадавших есть двое детей.

Ранее бытовой газ взорвался в Астрахани в доме на улице Адмирала Нахимова. После начался пожар, из здания спасли двоих человек, еще 70 эвакуировали. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек.