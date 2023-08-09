Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании об атомной бомбардировке Нагасаки Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в своем послании, посвященном 78-й годовщине ядерной бомбардировки Нагасаки, вновь не упомянул, что она была проведена Соединенными Штатами.

По мнению Гутерриша, слова которого приводит ТАСС, единственным способом устранить ядерные риски в мире является ликвидация ядерного оружия.

«Мы никогда не сможем забыть то, что произошло здесь. Мы должны отодвинуть тень ядерного уничтожения раз и навсегда. Никаких больше Нагасаки. Никаких больше Хиросим», - отметил генсек ООН в послании, которое было зачитано в Японии его заместителем Идзуми Накамицу.

В то же время Гутерриш отметил, что в настоящее время наблюдается самый высокий со времен холодной войны риск ядерной катастрофы.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства соревнуются в создании еще более опасного оружия», - заявил генсек ОНН.

Он добавил, что пока все ядерное оружие не ликвидировано, страны должны взять на себя обязательства никогда не применять его.

Сайт KP.RU ранее писал, что Гутерриш не упомянул США в своем послании, которое он направил в Японию по случаю церемонии памяти жертв Хиросимы. Глава всемирной организации не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на этот город в августе 1945 года.

78 лет назад, в августе 1945-го, американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки -74 тысячи. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в этих городах проходят поминальные мероприятия.