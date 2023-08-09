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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:20

Губернатор Воробьев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде
Дарья ЧИПУРНАЯ
В подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв.

В подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде.

"Буду на месте в ближайшее время", - написал губернатор Воробьев.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв.

Отмечается, что от взрывной волны в нескольких домах рядом с заводом выбиты стекла. Причина происшествия и наличие пострадавших уточняется.