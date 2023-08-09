Взрыв, произошедший в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, попал на видео очевидцев. Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв, произошедший в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, попал на видео очевидцев.

Видео взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года

В экстренных службах сообщили, в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе в районе котельни прогремел взрыв. Очевидцы засняли на видео столб серого дыма.

От взрывной волны в нескольких соседних от завода домов выбиты стекла. По данным ТАСС, пострадали 11 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа в Telegram-канале сообщила о тотальной эвакуации с завода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже направился к месту ЧП.

Отмечается, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде производят оптико-электронные приборы для силовых структур, здравоохранения и промышленности.