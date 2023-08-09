CNN: исход украинского конфликта зависит от выборов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт будет решаться внешними факторами, такими, как смена власти в США. Судьбу Киева могут решить американские избиратели на выборах в 2024 году, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, правительство Зеленского зависит от потока американских вооружений. При этом, российский президент Владимир Путин также сыграет роль в том, закончится ли конфликт на Украине и когда.

"Исход конфликта будет определяться и внешними факторами, в числе которых смена политических сил в США, Москве и европейских столицах", - отмечается в статье, опубликованной на сайте телеканала.

Медленное наступление Киева может иметь особые последствия для Соединенных Штатов, это может обострить вопрос поддержки Украины на фоне выборов. Также телеканал отметил, что Украина не может сама решить свою судьбу и в этом ее величайшая трагедия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта возможно только при соблюдении трёх условий. Так, Украина должна прекратить террористические атаки и боевые действия, а странам Запада придётся перестать накачивать Киев оружием.